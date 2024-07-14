İzmir İçin Kritik Deprem Uyarısı: Deniz Şehrin İçine Geçecek

Türkiye'de deprem tehdidi en yüksek kentlerden olan İzmir'de deprem üretebilecek birçok fay hattı bulunuyor. Mevcut yapı stokunun eski olması, yerleşim yerlerinin yanlış bölgelere konumlandırılması gibi nedenlerle olası depremde kentin birçok bölgesinde yıkımlar yaşanacağından endişe ediliyor.

İzmir'in yerleşim alanlarında sıkıntılar olduğunu dile getiren Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Koray Çetin Önalan, DHA'ya yaptığı açıklamada şu bilgileri aktardı:

"Doğa bize sorunlu alanları gösteriyor. Bayraklı, Meles Deltası'nın üzerine kurulmuş. Meles, "porsuk" demek. Porsuk da suyu seven bir hayvan. Dolayısıyla biz hiç yerleşilmemesi gereken bir yere kent inşa etmişiz. Aynı şey İzmir'in diğer yerlerinde de var. Alsancak sonradan dolgu ile oluşturmuş. Kent planlamasını bilmiyoruz. Yanlış kent planlamalarıyla afetlere davetiye çıkarıyoruz..."

İzmir'i etkileyebilecek onlarca fay olduğuna dikkati çeken Önalan, "Bu faylardan herhangi birinin kırılması halinde İzmir'le ilgili çok büyük kaygılarımız var. İzmir'de afet anıyla ilgili kaos planının da gözden geçirilmesi gerekiyor" dedi.

‘BİNALARIN BİRÇOĞUNDA DEFORMASYONLAR YAŞANIYOR’

Önalan, sözlerine şöyle devam etti:

"İzmir'in körfezi ve uzun kıyı şeridinin avantaj olduğuna inanıyoruz. Kıyı şeridi, vapurlar modifiye edilerek hem hastane hem arama kurtarma olarak kullanılabilir. Bu deprem anıyla ilgili kaos planı. Deprem öncesinde de İzmir'de hızlı şekilde kentsel dönüşüm yapılması lazım. Alsancak'ta bulunan binaların birçoğu çok eski, temellerinde ciddi deformasyonlar ve korozyonlar var. Deniz suyu, kentin içine doğru girmiş durumda. Herhangi bir depremi beklemeden şu anda bile bu binaların birçoğunda deformasyonlar yaşanıyor. Dolayısıyla kentsel dönüşüm konusunda çok çabuk hareket etmek zorundayız..."

‘ÇÖZÜLMESİ GEREKEN ŞEYLER NE YAZIK Kİ YAPILMADI’

"İzmir'de olası bir depremde her semtin kendine göre yaşayacağı sıkıntılar var" diyen Önalan, "Konak, Alsancak, Bayraklı, Mavişehir ve Bostanlı'da sıvılaşma ve denizin kentin içine doğru yürüdüğünü göreceğiz. Kentin içerisinde mahallelerin arasında kum fışkırmaları, su çıkışlarını göreceğiz. Bunlar uzun vadede çözülmesi gereken şeylerdi ancak ne yazık ki yapılmadı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA