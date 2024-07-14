İzmir’de LGBTİ+ Bireye Saldırı! 20'den Fazla Bıçak Darbesi Aldı

İzmir’de Alsancak Bornova Sokak’ta yaşayan E.Ş. isimli LGBTİ+ birey, gece saatlerinde evinde uğradığı saldırıda vücuduna 20'den fazla bıçak darbesi aldı.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre; 20 yaşındaki saldırganın uzun süre evden çıkmadığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bıçaklı saldırgan polis ekiplerine teslim oldu. Ambulansla hastaneye sevk edilen E.Ş,'nin hayati tehlikesi sürüyor.

Görgü tanıkları Gasp Büro ve Cinayet Büro ekiplerinin de evde incelemede bulunduğunu aktardı.