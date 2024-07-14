Kamp Ateşi Parladı: Vali Aydoğdu, Yanmaktan Son Anda Kurtuldu

Erzincan'da facianın eşiğinden dönüldü. Etkinlik kapsamında dev kamp ateşi yakılırken aniden parladı, Vali Hamza Aydoğdu yanma tehlikesi atlattı.

Kamp Ateşi Parladı: Vali Aydoğdu, Yanmaktan Son Anda Kurtuldu

Erzincan Valiliği uhdesinde İl Özel İdaresinin son 1 yıl içerisinde yaptığı yatırımlarla yıldızı her geçen gün parlayan Ergan Dağı Kayak Merkezi yaz etkinlikleri kapsamında bugün off-road tutkunlarını, karavancıları ve kampçıları ağırladı. Türkiye'nin birçok ilinden Ergan Dağı Kayak Merkezi'ne gelen off-road tutkunları ve kampçıları Vali Hamza Aydoğdu karşıladı. Etkinlik öncesi dev kamp ateşi yakıldı. Kamp ateşini tutuşturan Vali Aydoğdu, benzinin etkisiyle ateşin bir anda parlamasıyla irkilerek geri çekildi ve yanma tehlikesi atlattı.

Dev ateşin etrafında toplanan misafirler geceyi kamp yaparak geçirdiler.

Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte havai fişek gösterisi Erzincan semalarını aydınlattı. Vatandaşlar, Barış Polat konseriyle gecenin ilerleyen saatlerine kadar müzik keyfi yaşadılar. Başka illerden gelen misafirlerle görüşen Vali Aydoğdu, vatandaşlara iyi eğlenceler diledi.

Kaynak: İHA

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