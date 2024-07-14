Kerem Kınık'ın Kızının Karıştığı Ölümlü Kazada Yeni Görüntüler

Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın karıştığı ölümlü kazada yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kaza 9 Temmuz Salı günü saat 13.30 sıralarında Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 34 FKJ 390 plakalı otomobilin sürücüsü Fatma Zehra Kınık, Baki Sokak'tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne çıktığı sırada, kasksız halde arkasında yolcuyla ilerleyen Yavuz Selim Öztürk’ün kullandığı 34 HUT 980 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki sürücü ve yolcu düşerken sürücüsüz motosiklet, kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Kazada, motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Öztürk, arkasındaki yolcu Batın Barlas Çeki ve kaldırımdaki iki yaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanlar, hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki Batın Barlas Çeki, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken, polis de çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Kazaya karışan otomobilin sürücüsünün Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık olduğu öğrenildi. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Kınık, polis merkezindeki işlemlerin ardından ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA