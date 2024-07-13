Kerem Kınık'ın Kızının Karıştığı Ölümlü Kazada, Her İki Sürücü de Yüzde 50 Kusurlu Bulundu

Beykoz'da eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın karıştığı ölümlü kazaya ait kaza tespit raporu ortaya çıktı. Rapora göre otomobili kullanan Zehra Kınık ve motosiklet sürücüsü yüzde 50 kusurlu bulundu.

Kerem Kınık'ın Kızının Karıştığı Ölümlü Kazada, Her İki Sürücü de Yüzde 50 Kusurlu Bulundu

Beykoz'da 9 Temmuz'da meydana gelen kazaya ait kaza tespit raporu ortaya çıktı. Dosyaya eklenen raporda Kızılay'ın eski Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık ve otomobiliyle çarparak bir kişinin ölümüne sebebiyet verdiği motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Öztürk yüzde 50 kusurlu bulundu.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dosyaya eklenen kaza tespit raporunda, araç sürücüsü Fatıma Zehra Kınık Demir ile yaşı 18'den küçük olan motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Öztürk'ün kural ihlali yaptığının belirtildiği öğrenildi.


Raporda sürücü Demir'in "Kavşağa yaklaşan sürücüler, kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamak, dikkatli olmak, geçiş hakkı olan araçların önce geçmesine imkan vermek zorundadırlar" maddesini ihlalden yüzde 50 kusurlu olduğuna yer verildiği belirtildi.

Diğer sürücü Öztürk'ün ise "Sürücüler hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmak zorundadırlar" maddesini ihlal etmesinden ötürü yüzde 50 kusurlu bulunduğu kaydedildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan iki sürücü, emniyetteki işlemleri sonrası Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Sürücüler, savcılıktaki ifadelerinin ardından, yüzde 50 kusurlu bulunmaları nedeniyle adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildi.

Mahkeme, her iki sürücüyü, yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza atmayı içeren adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

NE OLMUŞTU?

Kavacık Mahallesi FSM Caddesi'nde 9 Temmuz'da Fatma Zehra Kınık Demir yönetimindeki 34 FKJ 390 plakalı araç, Baki Sokağı'nda caddeye çıktığı sırada Rüzgarlıbahçe yönüne giden Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı 34 HUT 980 plakalı motosiklete çarpmıştı.

Motosikletteki sürücü ile arkasındaki Batın Barlas Çeki yaralanmış, kaldırımda yürüyen E.Ü. ve M.K. de savrulan motosikletin çarpması sonucu yere düşmüştü.

Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dosyayla ilgili henüz bir bilgisinin olmadığını söyleyerek, "Hatalı bir işlem varsa da bu itiraz yoluyla düzeltilebilecek bir durumdur" demişti.

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