Meteoroloji O İller İçin Uyardı: Çok Kuvvetli Sağanak Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 il için bu gece ve yarın etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağış için uyardı.

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Meteoroloji O İller İçin Uyardı: Çok Kuvvetli Sağanak Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden sonra Rize'de yerel kuvvetli ve çok kuvvetli, Trabzon çevreleri, Artvin'in kuzeyi, Giresun'un doğusu ile yarın öğle saatlerinden sonra Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve iç kesimlerde yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ERZURUM KARS VE ARDAHAN'DA YAŞAYANLAR DİKKAT!

Meteoroloji, ayrıca Erzurum'un kuzey doğusu ile Kars ve Ardahan'da da gök gürültülü sağanak yağış konusunda vatandaşları uyardı.

Kaynak: AA

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