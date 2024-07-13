İzmir'deki Facianın Ardından Özgür Özel'den Dikkat Çeken Paylaşım: '21'inci Yüzyılda Hiçbir Yurttaşımız Böylesi Trajik Ölümü Haketmiyor'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen sağanak yağışın ardından elektrik akımına kapılarak yaşamlarını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Paylaşımında, "21'inci yüzyılda hiçbir yurttaşımız böylesi trajik biçimde ölmeyi hak etmiyor" ifadelerini kullanan Özel, "Hiç kimse sorumluların kimliği, kurumu ya da partisine göre pozisyon almamalıdır" dedi.

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İzmir'deki Facianın Ardından Özgür Özel'den Dikkat Çeken Paylaşım: '21'inci Yüzyılda Hiçbir Yurttaşımız Böylesi Trajik Ölümü Haketmiyor'

CHP lideri Özgür Özeli İzmir'de dün yaşanan sağanak yağışta elektrik akımına kapılarak yaşamlarını yitiren Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'a başsağlığı mesajı paylaştı.

Özel'in paylaşımı bu şekilde:

"İzmir'de dün yaşanan sağanak yağışta elektrik akımına kapılarak yaşamlarını yitiren Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'a Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum.

21'inci yüzyılda hiçbir yurttaşımız böylesi trajik biçimde ölmeyi hak etmiyor.

İçimizi parçalayan görüntüler hepimize çok önemli bir sorumluluğu hatırlatıyor. Hiç kimse sorumluların kimliği, kurumu ya da partisine göre pozisyon almamalıdır.

Yürüyen adli ve idari soruşturmaları yakından takip ediyoruz. Bir daha benzer acılar yaşanmasın diye tüm soruşturmalar titizlikle yürütülmeli ve tüm sorumlular hesap vermelidir.

Sorumluların paylarına düşen en ağır cezayı almalarının takipçisi olacağız."

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