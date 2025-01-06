Sanıkların Tutuksuz Yargılanmalarına Tepki: Günlerce İşkence Edilip Böcek Yedirildi, 11 Duruşmada Karar Çıkmadı

Antalya’da 10 aydır çalıştığı iş yerinde maaşını eksik almaya başlayan Vedat K. isimli vatandaş, iş yeri sahibinden alacağını istemesine rağmen her seferinde olumsuz yanıt almış bunun üzerine 70 bin liralık alacağına karşılık masada patronuna ait 15 bin lirayı alarak İstanbul’a gitmişti.

Daha sonra ailesinin telkinleriyle parayı geri veren genç, burada öldürülesiye dövülmüş ve A.T, O.T, S.T. ve A.A. tarafından sandalyeye bağlanarak depoda 3 gün işkenceye maruz kaldı ve hamam böceği yedirildi. Şüpheliler yaptıklarını da şahsi telefonlarına kaydetti.

Vedat K. isimli gencin durumunun gördüğü işkenceler nedeniyle kötüye gittiğini frk eden şüpheliler, gencin yaralarının iyileşmesini bekledi. Elinde kanıt kalmayan Vedat K. şikayetçi olamazken 8 ay daha işkence gördüğü iş yerinde çalışmak zorunda kaldı. Daha sonra, şüphelilerin telefonundaki işkence görüntülerini ele geçiren genç memleketine kaçtı. Olaya ilişkin davada şüpheliler tutuksuz yargılanırken, 11 duruşma sonunda halen karar çıkmadı.

Vedat K.’nin avukatı Yusuf Önkol TV100’de yayınlanan Cansu Canan ile Hayata Dair programına özel açıklamalarda bulundu.

Avukat Önkol, davaya ilişkin şu bilgileri verdi:

“Adli Tıp Raporu’nu gerektirecek bir durum yok. Sanıkların sevk maddeleri zaten, alt sınırlarıbelli üst sınırları belli. Tutuksuz yargılanmaları zaten hukuken bizi çok üzdü. Biz vekaletname sunduktan sondra gördük bunları. Sanıkların hepsinin tutuklu olarak yargılanmaları gerektiğini düşündük. Aslında mahkemenin düşüncesi İstanbul ATK’nın eksikliğinden kaynaklı olarka hükümle birlikte mi hükmen tutuklu yapacaklar?”

Kaynak: TV100