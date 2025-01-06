MİT Duyurdu, 2 PKK’lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın saha ajanları, PKK/KCK’nın silahlı kadın örgütlenmesi içerisinde faaliyet gösteren teröristler Zeynep Aslan ve Zeliha Mahcup'un Irak’ta faaliyet yürüttüğünü tespit etti.

Türkiye’deki hedefler için eğitim aldıkları tespit edilen teröristlerin yurtiçine geçmek üzere hazırlık yaptıkları öğrenildi.

ADIM ADIM TAKİP EDİLDİLER

İki kadın teröristi hedef listesine alan MİT, ajanlar aracılığıyla teröristlerin Türkiye’ye hareket edeceği tarih ve saati netleştirdi. Adım adım takip edilen teröristler, Irak Hakurk’ta düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Kaynak: DHA