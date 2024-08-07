Şanlıurfa'da 'Torbacı' Operasyonu: 41 Gözaltı

Şanlıurfa'da 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 41 şüpheli, gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Şanlıurfa'da 'Torbacı' Operasyonu: 41 Gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin 2 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından uyuşturucu satışı yapan 41 şüpheli belirlendi.

Şanlıurfa'da 'Torbacı' Operasyonu: 41 Gözaltı - Resim : 1
Şüphelilerin adreslerine, sabah saatlerinde özel harekat polislerinin de aralarında olduğu 200 kişilik ekip tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 kilo 150 gram metamfetamin, 101 gram bonzai, 105 gram eroin, 192 gram kimyasal madde, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Gözaltına alınan 41 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Adana Depremi Korkuttu! İşte Adana'daki Fay Hatları ve Riskli Bölgeler Adana'daki Fay Hatları ve Riskli Bölgeler
Çamaşırları Makineden Çıkarırken Elektrik Akımına Kapılıp Öldü! Çamaşırları Makineden Çıkarırken Elektrik Akımına Kapılıp Öldü!
4 Bin Öğrenciyi Kapsıyor: Aylık 600 TL Burs Verilecek 4 Bin Öğrenciyi Kapsıyor: Aylık 600 TL Burs Verilecek
Alkollü Taksici Ortalığı Birbirine Kattı! Kazaya Sebep Oldu, Bir Kişi Yaralandı Alkollü Taksici Ortalığı Birbirine Kattı!
ÇOK OKUNANLAR
AFAD ve Kandilli Duyurdu: Adana'da Şiddetli Deprem Adana'da Bir Saatte Peş Peşe Dört Deprem
Asal Araştırma'dan Son Seçim Anketi Geldi! Muhalefetin Cumhurbaşkanı Adayı Kim Olmalı? İşte Birincilik Yarışında Öne Geçen İsim
Türkiye’de En Yaşanabilir 10 Şehir Belli Oldu! İlk Sıradaki İl Şaşırttı Türkiye’de En Yaşanabilir 10 Şehir Belli Oldu! İlk Sıradaki İl Şaşırttı
Meteoroloji'den Çifte Alarm! İkisi Birden Geliyor Meteoroloji'den Çifte Alarm!
Ege Denizi'nde Korkutan Deprem Ege Denizi'nde Korkutan Deprem