Çamaşırları Makineden Çıkarırken Elektrik Akımına Kapılıp Öldü!

Sakarya'da bir kadın, yıkanan kıyafetleri çamaşır makinesinden çıkarırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Çamaşırları Makineden Çıkarırken Elektrik Akımına Kapılıp Öldü!

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Arifağa Mahallesi'nde bir kadın feci şekilde hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Saime Topçu isimli kadın makinede yıkadığı çamaşırları boşalttığı esnada kaçak elektrik akımına kapıldı. Topçu'nun yere yığıldığını gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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