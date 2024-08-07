Alkollü Taksici Ortalığı Birbirine Kattı! Kazaya Sebep Oldu, Bir Kişi Yaralandı

Edirne'de Sabuni Mahallesi Atatürk Bulvarı Orduevi mevkiinde alkollü sürücünün neden olduğu kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Aybars A. idaresindeki ticari taksi ile Tezcan A. kontrolündeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ticari taksi ve otomobil yol kenarındaki kaldırıma, ardından da trafik işaret levhasına çarptı. Meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

0,61 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde ticari taksi sürücüsü Aybars A.'nın 0,61 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA