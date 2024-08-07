Yola Dökülen Yağ Kazaya Neden Oldu! 6 Araç Birbirine Girdi: Yaralılar Var
Adıyaman'da yola dökülen yağ nedeniyle trafik kazası meydana geldi. 6 aracın birbirine girdiği kazada 2 kişi yaralandı.
Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi Flamingo yolu, bir araçtan sızan yağ kazaya neden oldu. Kayganlaşan yolda 6 araç bir birine girdi.
2 KİŞİ YARALANDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA
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