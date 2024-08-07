Yola Dökülen Yağ Kazaya Neden Oldu! 6 Araç Birbirine Girdi: Yaralılar Var

Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi Flamingo yolu, bir araçtan sızan yağ kazaya neden oldu. Kayganlaşan yolda 6 araç bir birine girdi.

2 KİŞİ YARALANDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA