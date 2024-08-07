Otomobil Şarampole Uçtu: Yaralılar Var

Malatya'da bir otomobil şarampole yuvarlandı. Feci kazada 3 kişi yaralandı.

Otomobil Şarampole Uçtu: Yaralılar Var

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Ebru Demirkıran idaresindeki 44 NK 545 plakalı otomobil, Sürgü Mahallesi girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Yaşanan kazada otomobilde bulunan sürücü Ebru Demirkıran ile birlikte yolcu olarak bulunan Gizem Işık Demirkıran ve Evrim Deniz Demirkıran yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor

Kaynak: İHA

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