Uyuşturucu Operasyonunda 4 Zanlı Tutuklandı

Malatya'da, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 zanlı tutuklandı.

Uyuşturucu Operasyonunda 4 Zanlı Tutuklandı

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 4 ikamet, 3 araç ve 4 hedef şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 24 bin 229 adet sentetik ecza maddesi, bin 79 adet ectacy hap,5 kilogram 300 gram skunk maddesi, 32 gram metamfetamin maddesi, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucu Operasyonunda 4 Zanlı Tutuklandı - Resim : 1
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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