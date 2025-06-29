Araç Sahipleri İçin Köprüden Önce Son Çıkış! Sadece 2 Gün Kaldı: 140 Bin Lira Ceza Kesilecek
Ticari araç kullanıcılarını doğrudan ilgilendiren Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kapsamında zorunlu hale getirilen Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı için tanınan süre hızla sona eriyor. Montaj işlemlerini 30 Haziran’a kadar tamamlamayanlar hem yüksek para cezalarıyla karşı karşıya kalacak hem de akaryakıt giderlerini beyan edemeyecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen UTTS, akaryakıt alımlarında taşıta ait plaka bilgilerinin otomatik olarak ödeme sistemlerine aktarılmasını sağlıyor. Bu sistemle birlikte manuel plaka girme uygulamasına son veriliyor. Yakıt alım fişlerinde, UTTS kapsamında işlem yapıldığını gösteren ibare de yer alacak.
TTB OLMAYAN ARAÇLARA REKOR CEZA KESİLECEK
Uygulama kapsamında, işletmelere ait ya da kiralama yöntemiyle edinilen ticari araçlara TTB takılması zorunlu. Sistem dışında kalan taşıtlar için, 1 Temmuz itibarıyla Vergi Usul Kanunu çerçevesinde düzenlenmeyen belgeler geçersiz sayılacak ve bu belgeler gider olarak beyan edilemeyecek.
Bu şartlara uymayanlara, 7 bin TL’den başlayıp 28 bin TL’ye kadar çıkan cezalar uygulanacak. Ayrıca, UTTS yükümlülüklerine aykırı hareket eden mükellefler, 140 bin TL’ye kadar Özel Usulsüzlük Cezası riskiyle de karşılaşabilir.
AKARYAKIT HARCAMALARI GİDER OLARAK KABUL EDİLMEYECEK
TTB’si olmayan araçlardan yapılan yakıt harcamaları, Gelir İdaresi nezdinde geçersiz sayılacak. Bu da firmaların önemli ölçüde vergi avantajı kaybı yaşamasına neden olabilir. UTTS sistemine geçmeyenler için akaryakıt fişleri artık mali açıdan bir geçerlilik taşımayacak.
TTB MONTAJINDA GERİ SAYIM
Taşıt Tanıma Birimi montajı için sadece iki gün kaldı. Ticari araç sahiplerinin, UTTS resmi internet sitesi üzerinden başvurularını tamamlamaları ve montaj işlemlerini 30 Haziran 2025 tarihine kadar bitirmeleri gerekiyor. Aksi takdirde, cezai işlemlerle karşı karşıya kalabilirler.