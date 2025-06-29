Araç Sahipleri İçin Köprüden Önce Son Çıkış! Sadece 2 Gün Kaldı: 140 Bin Lira Ceza Kesilecek

Bu şartlara uymayanlara, 7 bin TL’den başlayıp 28 bin TL’ye kadar çıkan cezalar uygulanacak. Ayrıca, UTTS yükümlülüklerine aykırı hareket eden mükellefler, 140 bin TL’ye kadar Özel Usulsüzlük Cezası riskiyle de karşılaşabilir.