Bakan Ali Yerlikaya Duyurdu: 21 İldeki IŞİD Operasyonunda 164 Kişi Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından 21 ilde IŞİD operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Yerlikaya GÜRZ-44' operasyonlarının bir haftadır devam ettiğini belirtti.

Operasyonlarda, 164 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Toplumsal dayanışmamız ve ortak değerlerimiz, terörün yayılmasını önlemede en etkili savunma mekanizmalarından biridir. Terörü ülkemizden topyekün bir mücadeleyle söküp atmaya kararlıyız.

Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince; Adana, Amasya, Antalya, Artvin, Balıkesir, Batman, Burdur, Bursa, Çorum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Nevşehir, Sakarya, Samsun ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ve Terör örgütüne finans sağladıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabanca ve tüfekler ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi."

Kaynak: Haber Merkezi