Kocaeli'de IŞİD Operasyonu, 3 Şüpheliden Biri Tutuklandı

Kocaeli ve İstanbul'daki eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kocaeli'de IŞİD Operasyonu, 3 Şüpheliden Biri Tutuklandı

Kocaeli'de ve İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyonda terör örgütü IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü IŞİD üye olduğu iddia edilen 3 şüpheliyi, İstanbul ve Kocaeli'deki 3 adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

3 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer 2'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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