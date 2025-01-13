Beşiktaş'ta Demokrasi Nöbeti

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'la iştirak şirket Beltaş yöneticileri ve çalışanlarının sabah saatlerinde gözaltına alınması büyük tepkiye neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Ankara'da partisinin Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşürken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da tepki açıklamasında bulundu. CHP İstanbul İl Örgütü ise sabah saatlerinden itibaren Beşiktaş Belediyesi önünde kalabalık oluşturdu.

'GÖZALTI İŞLEMİ BİTENE KADAR BEKLENECEK'

CHP tarafından yapılan çağrı sonrası çok sayıda kişi Beşiktaş Belediye binası önünde toplandı. Sloganlar, alkışlar ve ıslıklarla gözaltılara tepki gösterildi. Yapılan anonslarda demokrasi nöbeti başlatıldığı, Akpolat'ın gözaltındaki işlemleri bitip belediyeye gelene kadar bekleyişin süreceği belirtildi.

Öte yandan İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in saat 15.00'te yapması beklenen açıklamanın genel merkez ile görüşmelerin devam etmesi nedeniyle ertelendiği belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ankara temasları ardından saat 19.00'da Beşiktaş Belediyesi'ne gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi