Seyir Halindeki Yolcu Otobüsü Alev Aldı
Adana'nın Pozantı ilçesinde, Yalova'ya giden bir yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otobüsün motor kısmından çıkan alevler nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.
Adana'dan Yalova'ya giden Yılmaz Üner'in kullandığı içinde 8 yolcu bulunan otobüs, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Akçatekir mevkisinde motor kısmından alev aldı. Otobüs şoförü Üner, alevleri fark edince aracı emniyet şeridine çekti, yolcuların da tahliyesini sağladı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Bir süre trafiğe kapanan yol, yangının söndürülmesinin ardından açıldı. Araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA-DHA
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