Türkiye Bu Operasyonu Konuşuyor! Beşiktaş Belediye Başkanını Gözaltına Aldıran Şirket, İhale Zengini Çıktı

Muhalefet belediyelerine yönelik haciz, soruşturma ve kayyım dalgasını Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın gözaltına alınması takip etti. İstanbul’da CHP’nin kalelerinden Beşiktaş Belediyesi’nden 9 ismin de bulunduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İddiaya göre çete lideri Aziz İhsan Aktaş hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 39 kişi ‘çete üyeliği, ihaleye fesat ve rüşvet’ sabah baskınıyla gözaltına alındı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın evi de şafak vakti basıldı. Akpolat Balıkesir’de ziyarete gittiği babasının yanında gözaltına alındı.

132 SÖZLEŞMEDE İMZASI VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 aydır sürdürülen soruşturma sırasında, bazı belediyelerde, belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize eden bir çete varlığı ortaya çıkarıldı. Söz konusu çetenin lideri Aziz İhsan Aktaş ile bağlantılı Bilginay Temizlik Hizmetleri Yemekçilik Bilgisayar İlaçlama Organizasyon Taşımacılık İnşaat Danışmanlık Tekstil Ayakkabıcılık Turizm Ticaret Pazarlama Sanayi Limited Şirketi kamu kurumlarından pek çok ihale aldı. Buna göre Bilginay şirketi araç kiralama, personel hizmeti, temizlik gibi başlıklarda pek çok ihalenin kazanını oldu. Şirket 2011 yılından bu yana 8 milyar 82 milyon lira tutarında 132 sözleşmeye imza attı.

KAMU KURUMLARINDAN İHALELER

Şirket Elektrik Üretim A.Ş. ve İETT için araç bakım onarım işlerini yaptı. Bunun yanı sıra TEİAŞ, TBMM, THY, Yargıtay gibi kurumlara araç kiralayan şirket Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Yozgat Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi gibi kurumlarla çeşitli ihaleler imzaladı.

Şirketin bazı ihaleleri şu şekilde:

Yargıtay Başkanlığı

Temizlik

Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü(Eüaş)

Eüaş Genel Müdürlüğü Çayırhan Termik Santralı İşletme Müdürlüğüne Ait Santralın İşletilmesi, Bakım-Onarımı, Teknik Temizliği İle İdari Hizmetlerin 12 Ay Süre Ve 785 Personelle Hizmet Alımı Yoluyla Yaptırılması İşi Hizmet Alımı

Çamlıca 1 Hes'in Güvenlik Hariç Enerji Üretimini Gerçekleştirmek Üzere İşletme, Periyodik Bakım, Onarım Ve Revizyon İşlerinin 30 Kişiyle 2 Yıl Süreli Olarak Yaptırılması İşi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi

51 Adet Sürücüsüz Araç Kiralama Hizmet Alımı

Araç Kiralama Hizmet Alımı (İnsan Kaynakları Db)

Araç Kiralama Hizmet Alımı (İnsan Kaynakları Db) Ustalık, Teknik, Operatörlük, Ağır Vasıta Şoförlük, Şoförlük, Mezbahane, Operasyon, Düz Ve Engelli Personel

Türkiye Elektrik İletim A.Ş.

Nitelikli Personel Hizmet Alımı

TBMM

Eğitim Ve Sosyal Tesis Hiz. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı

THY

Firmaya Ait Ve Kiralanan Araçlara, Asgari 80 Personelle, Şoförlük Hizmeti Alınması İşi

Ordu Kamu Hastaneleri Birliği

Malzemeli Genel Destek Hizmet Alımı

Şanlıurfa Kamu Hastane Birliği

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Kelektronik Veri Kayıt (Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmenliği Hizmet Alımı) Hizmet Alımı Hizmet Alımı

Kelektronik Veri Kayıt (Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmenliği Hizmet Alımı) Hizmet Alımı Hizmet Alımı Balıkesir Kamu Hastane Birliği

Balıkesir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Bağlı Sağlık Tesislerine Genel Temizlik Hizmeti Alımı

Diyarbakır Kamu Hastane Birliği

Genel Sekreterliğe Bağlı 15 Sağlık Tesisinin Temizlik Ve Destek Hizmet Alımı

Gaziantep Kamu Hastane Birliği

Gaziantep Üniversitesi

Ondokuz Mayıs Üniversiteleri

Yozgat Belediyesi

Mücavir Alan Sınırları İçinde Bulunan Park Ve Yeşil Alanlar İle, Kaldırımlara Dikilen Ağaçların Bakım, Temizlik, Sulama, İlaçlama, Koruma, Gözetim, Denetim Ve Çim Biçme İşleri Hizmet Alımı Hizmet Alımı

Pamukkale Üniversitesi

Genel Temizlik, Hasta Destek Hizmetleri, İlaçlama ,Çamaşırhane Ve Taşıma Hizmetleri

Uludağ Üniversitesi

Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yükseköğretim Kurumları Nitelikli Personel Hizmet Alımı

Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yükseköğretim Kurumları Genel Temizlik Hizmet Alımı Hizmet Alımı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi

Toplam 291 İşçi (285 İşçi + 6 Engelli İşçi) İle Genel Temizlik Hizmet Alımı

Kaynak: Haber Merkezi