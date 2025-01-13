Türkiye Bu Operasyonu Konuşuyor! Beşiktaş Belediye Başkanını Gözaltına Aldıran Şirket, İhale Zengini Çıktı
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 39 kişi Aziz İhsan Aktaş’a yönelik ‘rüşvet ve ihaleye fesat’ soruşturmasında gözaltına alındı. Aktaş’ın şirketi Bilginay’a kamudan 132 ihale verilirken aralarında TEİAŞ, THY gibi kurumlar da bulunuyor. Bu kurumlar hakkında da bir soruşturma olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Muhalefet belediyelerine yönelik haciz, soruşturma ve kayyım dalgasını Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın gözaltına alınması takip etti. İstanbul’da CHP’nin kalelerinden Beşiktaş Belediyesi’nden 9 ismin de bulunduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İddiaya göre çete lideri Aziz İhsan Aktaş hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 39 kişi ‘çete üyeliği, ihaleye fesat ve rüşvet’ sabah baskınıyla gözaltına alındı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın evi de şafak vakti basıldı. Akpolat Balıkesir’de ziyarete gittiği babasının yanında gözaltına alındı.
132 SÖZLEŞMEDE İMZASI VAR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 aydır sürdürülen soruşturma sırasında, bazı belediyelerde, belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize eden bir çete varlığı ortaya çıkarıldı. Söz konusu çetenin lideri Aziz İhsan Aktaş ile bağlantılı Bilginay Temizlik Hizmetleri Yemekçilik Bilgisayar İlaçlama Organizasyon Taşımacılık İnşaat Danışmanlık Tekstil Ayakkabıcılık Turizm Ticaret Pazarlama Sanayi Limited Şirketi kamu kurumlarından pek çok ihale aldı. Buna göre Bilginay şirketi araç kiralama, personel hizmeti, temizlik gibi başlıklarda pek çok ihalenin kazanını oldu. Şirket 2011 yılından bu yana 8 milyar 82 milyon lira tutarında 132 sözleşmeye imza attı.
KAMU KURUMLARINDAN İHALELER
Şirket Elektrik Üretim A.Ş. ve İETT için araç bakım onarım işlerini yaptı. Bunun yanı sıra TEİAŞ, TBMM, THY, Yargıtay gibi kurumlara araç kiralayan şirket Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Yozgat Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi gibi kurumlarla çeşitli ihaleler imzaladı.
Şirketin bazı ihaleleri şu şekilde:
- Yargıtay Başkanlığı
- Temizlik
- Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü(Eüaş)
- Eüaş Genel Müdürlüğü Çayırhan Termik Santralı İşletme Müdürlüğüne Ait Santralın İşletilmesi, Bakım-Onarımı, Teknik Temizliği İle İdari Hizmetlerin 12 Ay Süre Ve 785 Personelle Hizmet Alımı Yoluyla Yaptırılması İşi Hizmet Alımı
- Çamlıca 1 Hes'in Güvenlik Hariç Enerji Üretimini Gerçekleştirmek Üzere İşletme, Periyodik Bakım, Onarım Ve Revizyon İşlerinin 30 Kişiyle 2 Yıl Süreli Olarak Yaptırılması İşi
- Trabzon Büyükşehir Belediyesi
- 51 Adet Sürücüsüz Araç Kiralama Hizmet Alımı
Araç Kiralama Hizmet Alımı (İnsan Kaynakları Db)
- Ustalık, Teknik, Operatörlük, Ağır Vasıta Şoförlük, Şoförlük, Mezbahane, Operasyon, Düz Ve Engelli Personel
- Türkiye Elektrik İletim A.Ş.
- Nitelikli Personel Hizmet Alımı
- TBMM
- Eğitim Ve Sosyal Tesis Hiz. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı
- THY
- Firmaya Ait Ve Kiralanan Araçlara, Asgari 80 Personelle, Şoförlük Hizmeti Alınması İşi
- Ordu Kamu Hastaneleri Birliği
- Malzemeli Genel Destek Hizmet Alımı
- Şanlıurfa Kamu Hastane Birliği
- Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Kelektronik Veri Kayıt (Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmenliği Hizmet Alımı) Hizmet Alımı Hizmet Alımı
- Balıkesir Kamu Hastane Birliği
- Balıkesir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Bağlı Sağlık Tesislerine Genel Temizlik Hizmeti Alımı
- Diyarbakır Kamu Hastane Birliği
- Genel Sekreterliğe Bağlı 15 Sağlık Tesisinin Temizlik Ve Destek Hizmet Alımı
- Gaziantep Kamu Hastane Birliği
- Gaziantep Üniversitesi
- Ondokuz Mayıs Üniversiteleri
- Yozgat Belediyesi
- Mücavir Alan Sınırları İçinde Bulunan Park Ve Yeşil Alanlar İle, Kaldırımlara Dikilen Ağaçların Bakım, Temizlik, Sulama, İlaçlama, Koruma, Gözetim, Denetim Ve Çim Biçme İşleri Hizmet Alımı Hizmet Alımı
- Pamukkale Üniversitesi
- Genel Temizlik, Hasta Destek Hizmetleri, İlaçlama ,Çamaşırhane Ve Taşıma Hizmetleri
- Uludağ Üniversitesi
- Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yükseköğretim Kurumları Nitelikli Personel Hizmet Alımı
- Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yükseköğretim Kurumları Genel Temizlik Hizmet Alımı Hizmet Alımı
- Devlet Hava Meydanları İşletmesi
- Toplam 291 İşçi (285 İşçi + 6 Engelli İşçi) İle Genel Temizlik Hizmet Alımı
Kaynak: Haber Merkezi