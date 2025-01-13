Beşiktaş Belediyesi'ne 'Yolsuzluk' Operasyonu: Başkan Rıza Akpolat Gözaltına Alındı!

İstanbul'da, 'Aziz İhsan Aktaş' liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütünün belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın Balıkesir'in Edremit ilçesindeki yazlığında gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen isimler arasında eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de bulunuyor.

Konu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca “Aziz İhsan Aktaş liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütünün belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında yaklaşık üç aylık süreçte elde olunan delillere göre;

1-)Suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş ve örgüt bünyesinde faaliyet gösteren 24 şüpheli hakkında Suç Örgütü Kurma ve Yönetme, Suç Örgütüne Üye Olma, Rüşvet Verme, İhaleye Fesat Karıştırma, Edimin İfasına Fesat Karıştırma, Vergi Usul Kanununa Muhalefet ve Mal Varlığı Değerlerini Aklamak Suçlarından,

2-)Aralarında eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in de yer aldığı belediye görevlisi 12 şüpheliyle ilgili olarak (Dinlenen tanık, toplanan delil ve alınan bilirkişi raporlarından , Esenyurt Belediyesinin soruşturma kapsamındaki ihalelerin hazırlık sürecinde yüklenici firma çalışanı ve aynı zamanda suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen şahsın ihale hazırlık sürecinde ihale yetkilileri olan Esenyurt Belediyesi görevlileriyle belediye binasında görüşme yaptığı, yaklaşık maliyet ve şartnameye müdahale ettiği ve gizli kalması gereken belgelere ulaşarak ihaleyi istedikleri gibi neticelendirmeye yönelik fesat içerikli fiillerin tespiti) İhaleye Fesat Karıştırmak, Rüşvet Almak ve 3628 sayılı Mal Bildirimde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunun 13. maddesi uyarınca Haksız Mal Edinme suçlarından 11 şüpheli hakkında (şüpheli Ahmet Özer silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan başka soruşturma kapsamında tutuklu bulunduğundan gözaltı işlemi icra edilmemiş olup bilahare sevki sağlanacaktır),

3-)Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı ve üyeleri ile birlikte toplamda 10 şüpheli hakkında ; Suç örgütü üyeliği , İhaleye fesat karıştırma , Rüşvet ve 3628 sayılı Mal Bildirimde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunun 13. maddesi uyarınca Haksız Mal Edinme suçlarından, olmak üzere toplamda 47 şüpheli hakkında 13.01.2025 saat: 05.00 itibariyle eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma kararları verilmiş olup kararların icrasına yönelik işlemler devam etmektedir."

EDREMİT'TE GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın Balıkesir'in Edremit İlçesine bağlı Narlı Mahallesi'ndeki yazlığında jandarma tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

"KOMİK BİLE DENEMEYECEK GEREKÇELER"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından gözaltılara sert tepki gösterdi. İmamoğlu, "Bu senaryo ile algı oluşturmaya çalışanlar bilsinler ki kimseyi ikna edemediniz / edemeyeceksiniz. Niyeti hukuk olmayanın usulü de hukuki olmaz." diye yazdı.

İmamoğlu'nun açıklamasının tamamı şöyle:

"İstenildiği an gelip ifade verebilecek, hesap verebilecek kamu görevlileri, belediye başkanları sabahın köründe evlerinden “operasyon” ile gözaltına alınıyor, yandaş medyaya kamuoyu oluşturmak için servis edilecek bilgiler dağıtılıyor, gizlilik kararı alınarak doğru bilgiye erişim engelleniyor. Sonra geriye komik bile denemeyecek gerekçeler kalıyor. Sabah Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat ve diğer yöneticiler için de aynı süreç işletildi. Bu senaryo ile algı oluşturmaya çalışanlar bilsinler ki kimseyi ikna edemediniz / edemeyeceksiniz. Niyeti hukuk olmayanın usulü de hukuki olmaz. Belediye Başkanımızın yanındayız, hukuki süreci sonuna kadar takip edecek bütün hukuksuzlukları teşhir edeceğiz."

"YİNE BİR KUMPAS"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de operasyona tepki göstererek, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Yine bir şafak operasyonu, yine bir kumpasla karşı karşıyayız! Türkiye'nin birinci partisini böylesi itibar suikastleriyle zayıflatama çabası nafiledir. Biz belediye başkanlarımızın arkasındayız. Tüm bu yapılanların başkanlarımızı değil, siyaseti ve Türkiye'yi esaret altına almayı hedeflediğinin farkındayız. Bu ülkede kol gezen fakirliği, çaresizliği, halkın feryadını böyle örtemezsiniz!"

Yine bir şafak operasyonu, yine bir kumpasla karşı karşıyayız!



Türkiye'nin birinci partisini böylesi itibar suikastleriyle zayıflatama çabası nafiledir.



Biz belediye başkanlarımızın arkasındayız. Tüm bu yapılanların başkanlarımızı değil, siyaseti ve Türkiye'yi esaret altına… — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) January 13, 2025

Kaynak: DHA