İş Bırakan Öğretmenler Yürüdüğü Sırada... Eylem Güzergahındaki CHP Binası Önünde Bomba Paniği

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iş bırakan ve beş sendikaya bağlı yüzlerce öğretmen, Denizli Valiliği önünden başlayarak Delikli Çınar Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Öğretmenlerin yürüyüş güzergahında bulunan CHP il binasının da bulunduğu apartmanın önündeki çöp bidonunun yanına bırakılan sırt çantasını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

BOMBA İMHA EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ

Eylem içi bölgede görevli olan polis ekipleri, şüpheli sırt çantasının bulunduğu bölgeyi kontrol altına aldı. Öğretmenlerin farklı bir rotadan geçişi ve çevredeki vatandaşların bölgeden uzaklaştırılmasının ardından, bölge güvenlik şeridiyle kapatılarak olay yerine bomba imha ekipleri yönlendirildi.

Şüpheli çantada yapılan incelemenin ardından kontrollü patlatma kararı alındı. Gerekli önlemleri alan bomba imha uzmanı, şüpheli çantayı fünyeyle patlattı.

ŞÜPHELİ ÇANTADAN NELER ÇIKTI?

Büyük bir gürültüyle gerçekleşen patlamanın ardından, şüpheli sırt çantasının içerisinden kıyafetler çıktı. CHP il binasının zemin katında faaliyet gösteren giyim mağazası çalışanları, patlatılan çantadan çıkan 7 bin liralık yeni kıyafetlerin dakikalar öncesinde kendi iş yerlerinden satın alındığını ifade etti. Kısa süreli korku ve paniğe neden olan olayın ardından bölgedeki güvenlik önlemleri kaldırıldı.

Kaynak: İHA