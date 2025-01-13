Nasuh Mahruki'nin Yargılandığı Davada Yeni Gelişme
Sosyal medyada kullandığı ifadeler gerekçesiyle 3 yıla kadar hapsi istenen Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki duruşma için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
Sosyal medyada kullandığı ifadeler nedeniyle 3 yıla kadar hapsi istenen eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki, ikinci duruşma için hakim karşısına çıktı.
Mahruki davanın ikinci duruşması için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
NE OLMUŞTU?
Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) eski Başkanı Nasuh Mahruki, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'in elektronik oylama açıklamasını eleştiren iki ayrı paylaşımı gerekçe gösterilerek “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” iddiasıyla 20 Kasım'da tutuklanmıştı. Mahruki'nin 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.
Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki'nin yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmüştü. Tutukluluk haline itiraz edilmesi üzerine Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi, Mahruki'nin tahliye edilmesine karar vermişti.
Kaynak: DHA