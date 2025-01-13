Usta Sanatçı Edip Akbayram Bir Ameliyat Daha Oldu: İki Gün Çok Kritik

Sanatçı Edip Akbayram (75), geçtiğimiz hafta geçirdiği zatürre nedeniyle bir süre hastanede tedavi gördü. Tedavisinin ardından taburcu edilen Edip Akbayram, düşmeye bağlı iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bugün ikinci kez ameliyat olan sanatçının yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Akbayram'ın eşi Ayten Akbayram ve kızı Türkü Akbayram'ın hastanedeki bekleyişi sürüyor.

KRİTİK İKİ GÜN

Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram babasının son durumu hakkında bilgi verdi.

Türkü Akbayram babasının sağlık durumuna ilişkin şunları söyledi:

"Şu an için ikinci operasyonu da başarılı geçti. Yoğun bakım süreci ve entübe süreci bir süre daha devam edecek. Ama en azından daha iyi ve güzel haber aldık. Kanama yüksek ölçüde durduruldu. Çok emin ellerde gerçekten içimiz çok rahat. Tüm Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları doktorları hemşireleri hepsine ailece minnettarız.

Yoğun bakım süreci devam edecek, önümüzde iki günlük daha bekleme süresi olacak sonra daha net ve umarım daha iyi ve güzel haberler verebilmeyi umuyoruz biz de ailece. Herkese çok teşekkür ederiz."

Kaynak: DHA