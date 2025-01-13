Reyhanlı'daki Bombalı Saldırının Faili Suriye'de Yakalandı: MİT'ten Sınır Ötesi Operasyon

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, MİT, Reyhanlı saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı’nın patlamada kullanılan bombaları temin ettiğini belirlendi.

SALDIRININ PLANLAYICILARINDAN

Ayrıca, hakkında yakalama kararı bulunan Koralı’nın Reyhanlı saldırısının planlayıcıları arasında bulunduğu da biliniyordu.

SURİYE’YE SINIR ÖTESİ OPERASYON

Yapılan istihbari çalışmalar kapsamında bulundu yer tespit edilen Muhammed Dib Koralı, MİT’in Suriye’de düzenlediği sınır ötesi operasyon ile yakalanarak, Hayat İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.

İKİ AYRI SALDIRIDA 53 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

MİT, 2018 yılında saldırının firari faillerinden ve planlayıcılarından Yusuf Nazik’i de Suriye’de düzenlenen operasyonla Türkiye’ye getirmişti. Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013’te meydana gelen 2 ayrı bombalı terör saldırısında 53 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı.

Kaynak: AA-DHA