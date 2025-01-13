Reyhanlı'daki Bombalı Saldırının Faili Suriye'de Yakalandı: MİT'ten Sınır Ötesi Operasyon

MİT ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği ortak operasyonda 2013'te Reyhanlı’da 53 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısı faillerinden Muhammed Dib Koralı Suriye’de yakalandı.

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, MİT, Reyhanlı saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı’nın patlamada kullanılan bombaları temin ettiğini belirlendi.

Reyhanlı'daki Bombalı Saldırının Faili Suriye'de Yakalandı: MİT'ten Sınır Ötesi Operasyon - Resim : 1

SALDIRININ PLANLAYICILARINDAN

Ayrıca, hakkında yakalama kararı bulunan Koralı’nın Reyhanlı saldırısının planlayıcıları arasında bulunduğu da biliniyordu.

Reyhanlı'daki Bombalı Saldırının Faili Suriye'de Yakalandı: MİT'ten Sınır Ötesi Operasyon - Resim : 2

SURİYE’YE SINIR ÖTESİ OPERASYON

Yapılan istihbari çalışmalar kapsamında bulundu yer tespit edilen Muhammed Dib Koralı, MİT’in Suriye’de düzenlediği sınır ötesi operasyon ile yakalanarak, Hayat İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Reyhanlı'daki Bombalı Saldırının Faili Suriye'de Yakalandı: MİT'ten Sınır Ötesi Operasyon - Resim : 3

İKİ AYRI SALDIRIDA 53 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

MİT, 2018 yılında saldırının firari faillerinden ve planlayıcılarından Yusuf Nazik’i de Suriye’de düzenlenen operasyonla Türkiye’ye getirmişti. Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013’te meydana gelen 2 ayrı bombalı terör saldırısında 53 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı.

53 Kişi Hayatını Kaybetmişti... Reyhanlı'daki Bombalı Saldırının Faili Hakkında Karar53 Kişi Hayatını Kaybetmişti... Reyhanlı'daki Bombalı Saldırının Faili Hakkında KararGüncel
Reyhanlı'daki Bombalı Saldırının Faillerinden Biri YakalandıReyhanlı'daki Bombalı Saldırının Faillerinden Biri YakalandıGüncel

Kaynak: AA-DHA

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