Kocaeli'de İş Cinayeti
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iş cinayeti yaşandı. 7 metre yükseklikteki vinçten düşen işçi hayatını kaybetti.
Ertuğrul Gazi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir mermer üretim tesisindeki vinçte çalışan İshak Yetim, henüz bilinmeyen nedenle 7 metre yükseklikten yere düştü.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Yetim'in hayatını kaybettiği tespit edildi.
Yetim'in cenazesi, incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: