Kocaeli'de İş Cinayeti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iş cinayeti yaşandı. 7 metre yükseklikteki vinçten düşen işçi hayatını kaybetti.

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Kocaeli'de İş Cinayeti

Ertuğrul Gazi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir mermer üretim tesisindeki vinçte çalışan İshak Yetim, henüz bilinmeyen nedenle 7 metre yükseklikten yere düştü.

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HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Yetim'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yetim'in cenazesi, incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

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