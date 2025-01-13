Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Merkezi'nde

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Merkezi'ne geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelmesi beklenen İmamoğlu, bu sabah gözaltına alınan CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile ilgili gelişmeleri takip ediyor.

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Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Merkezi'nde

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Merkezi’ne gelerek Genel Başkan Özgür Özel ile bir araya geldi. İmamoğlu, bu sabah Balıkesir’deki yazlığında gözaltına alınan CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile ilgili gelişmeleri takip ediyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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