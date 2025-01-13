Rıza Akpolat’a Babasının Yanında Kelepçe, ‘İtibar Suikastı’ Vurgusu

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP heyeti, Belediye Başkanı gözaltına alınan CHP’li Beşiktaş Belediye binasında açıklamalarda bulundu.

Özgür Çelik, şunları söyledi:

"Şafak operasyonuyla uyandık. Sabahın saat 4.30’unda Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat’ın İstanbul’daki ikametgahına gittiler. Annesi evdeydi. Şu anda Altınoluk’tan İstanbul’a doğru hareket ediyor. Babasının yanında bulunduğu esnada alındı. Hukuk komisyonumuz bütün süreci titizlikle takip ediyor. Genel Başkanımız Özgür Özel ile sürekli irtibat halindeyiz. Çağırılsa ifade vermeye gidecek belediye başkanlarımız, şafak operasyonlarıyla gözaltına alınıyor"

'İTİBAR SUİKASTI' VURGUSU

"Türkiye bu şafak operasyonlarından kurtulmak zorundadır" diyen Özgür Çelik, "Biz bu uygulamalara karşı vatandaşlarımızla birlikte mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz. Bu operasyonlar başkanlarımıza itibar suikastı operasyonudur. Belediyelerimiz iktidarın yoksullaştırdığı insanlara yardımcı oluyor. Operasyonlar partimizin itibarını zedelemek için yapılıyor" ifadelerini kullandı.

'İKTİDAR CHP'Lİ BELEDİYELERE SAVAŞ AÇIYOR'

Çelik'in ardından sözü CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek aldı.

"3 ay önce kreşlerle başlayan, kültür etkinlikleriyle, konserlerle devam eden Kent Lokantaları üzerinden iktidarın yürütmeye çalıştığı tüm kampanyalar geri tepmiştir" diyen Zeybek, "Benim CHP'li belediye başkanlarım iktidarın kreşlerle ilgili mücadelesine adeta meydan okurcusuna 30 Kasım tarihinde 651 olan kreş sayısını 26 Aralık tarihinde 689'a çıkardılar. Bugün itibarıyla kreş sayımız 700'ün üzerinde. CHP'li belediyeler ne yaparlarsa iktidar bunlara savaş açıyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'ihale yolsuzluğu' soruşturması kapsamında 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenler arasında tutuklanarak yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da bulunuyor.

İstanbul'da "bazı belediyelerde, belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının" tespit edilmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında, 'Aziz İhsan Aktaş' liderliğinde yönetildiği iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütü üyelerinin de bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Öncelikle İstanbul’daki evi aranan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın Balıkesir'in Edremit İlçesine bağlı Narlı mahallesinde jandarma tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi