Üniversitede İş Cinayeti

İddiaya göre, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü'nün içerisinde bulunan inşaatta çalışan Mehmet Ekinci (38) isimli işçi, 4. kattan asansör boşluğunun eksi 1'inci katına düştü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMAN KURTARILAMADI

Olayı gören çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. Ekinci'yi düştüğü yerden çıkaran itfaiye ekipleri, sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ağır yaralı olarak Avcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ekinci, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hastaneye gelen işçinin yakınları sinir krizi geçirdi. Mehmet Ekinci'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada yapılan işlemlerden sonra ailesi tarafından teslim alınan Ekinci'nin cenazesinin Diyarbakır'ın Sur ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

ÖLÜMDEN SONRA ÖNLEM ALDILAR

İddiaya göre, Mehmet Ekinci ambulansla hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra olay yerine gelen iş sağlığı güvenliği yetkilileri güvenlik önlemi aldı. Öte yandan olayın 2024 yılından bu yana aynı şantiyede yaşanan 2'inci ölüm olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA