Üniversitede İş Cinayeti

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü içerisinde devam eden inşaatta 4. kattan asansör boşluğuna düşen işçi yaşamanı yitirdi.

Son Güncelleme:

İddiaya göre, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü'nün içerisinde bulunan inşaatta çalışan Mehmet Ekinci (38) isimli işçi, 4. kattan asansör boşluğunun eksi 1'inci katına düştü.

Üniversitede İş Cinayeti - Resim : 1

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMAN KURTARILAMADI

Olayı gören çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. Ekinci'yi düştüğü yerden çıkaran itfaiye ekipleri, sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ağır yaralı olarak Avcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ekinci, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Üniversitede İş Cinayeti - Resim : 2

Hastaneye gelen işçinin yakınları sinir krizi geçirdi. Mehmet Ekinci'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada yapılan işlemlerden sonra ailesi tarafından teslim alınan Ekinci'nin cenazesinin Diyarbakır'ın Sur ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

ÖLÜMDEN SONRA ÖNLEM ALDILAR

İddiaya göre, Mehmet Ekinci ambulansla hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra olay yerine gelen iş sağlığı güvenliği yetkilileri güvenlik önlemi aldı. Öte yandan olayın 2024 yılından bu yana aynı şantiyede yaşanan 2'inci ölüm olduğu öğrenildi.

Mardin'de İş Cinayeti: Üzerine Duvar Çöken İşçi Hayatını KaybettiMardin'de İş Cinayeti: Üzerine Duvar Çöken İşçi Hayatını KaybettiGüncel
Mardin'de İş Cinayeti: 6. Kattan Düşen İşçi Hayatını KaybettiMardin'de İş Cinayeti: 6. Kattan Düşen İşçi Hayatını KaybettiGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
İş cinayeti
Son Güncelleme:
Kars'ta Feci Kaza! İki Minibüs Çarpıştı, Yaralılar Var Kars'ta Feci Kaza! İki Minibüs Çarpıştı
Gözden Kaçan Cennetler! Türkiye'nin En İyi 3 İlçesi Belli Oldu Gözden Kaçan Cennetler! Türkiye'nin En İyi 3 İlçesi Belli Oldu
Hiç Uğraştırmıyor ve Daha Kolay Hazırlanıyor! 5 Dakikalık Kek Tarifi Hiç Uğraştırmıyor ve Daha Kolay Hazırlanıyor! 5 Dakikalık Kek Tarifi
2024 Yılında Gazeteciliğe Yönelik Baskıların Listesi 2024 Yılında Gazeteciliğe Yönelik Baskıların Listesi