2024 Yılında Gazeteciliğe Yönelik Baskıların Listesi

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) hukuk birimi 2024 yılı raporunu yayımladı. Rapor kapsamında gazetecilere yönelik acılan soruşturma, gözaltı ve tazminat davaları ile televizyon kanallarına yönelik uygulanan cezalar yer aldı.

Raporda yine 2024 yılını bitirip 2025 yılına girerken 18 gazetecinin cezaevinde olduğu bilgisine yer verilirken, 2024 yılı içinde 14 gazetecinin tutuklandığı ve 4 gazeteciye de ev hapsi cezası verildiği belirtildi.

İşte 2024 yılında gazetecilerin karşı karşıya kaldığı yaptırım ve eylemler:

- Gazeteciler 51 soruşturma kapsamında ifade vermeye çağrıldı.

- Gazeteciler en az 98 kez gözaltına alındı.

- Gazeteciler, kez 60 fiziksel saldırı ile 209 defa sözlü tehdit ve hedef göstermeye maruz bırakıldı.

- 17 tazminat davası görüldü. Bunlardan 5’i reddedildi. Bir davada gazeteci aleyhine 12.500 TL manevi

tazminata hükmedildi.

- 137 ceza davası görüldü. Bunların sonucunda gazeteciler, toplamda 86 yıl 10 ay 9 gün hapis cezasına, 37 bin 470 TL adli para cezasına mahkûm edildi. 27 gazeteci ise haklarındaki davalardan beraat etti.

TELEVİZYON KANALLARINA CEZALAR

- RTÜK bu yıl haber yayınları nedeniyle televizyon kanallarına 26 kez cezai işlem uyguladı. Bu cezaların 8’i TELE1, 5’i Flash Haber TV, 4’ü SCZ TV, 3’ü Halk TV ve 3’ü FOX TV’ye kesildi. Birer kez de TV 52, TGRT ve Akit TV hakkında karar açıklandı.

AÇIK RADYO KAPATILDI

- Açık Radyo’nun yayın lisansı, Açık Gazete programında geçen, 24 Nisan Anma Gününün yasaklandığına ilişkin ifade nedeniyle, 3 Temmuz 2024'te, RTÜK kararı ile iptal edildi. Radyo, RTÜK'ün kararına ilişkin İdare Mahkemesi'nin verdiği yürütmeyi durdurma kararı doğrultusunda yayınına bir süre daha devam etti. 29 Ekim 2024 tarihinde RTÜK yaptığı açıklamada Açık Radyo'nun yayın lisansını tamamen iptal ettiğini duyurdu ve radyo yayın hayatına son vermek zorunda kaldı.

SİTE VE HABERLERE YAPTIRIM

- 28 siteye erişim engeli getirildi.

- 120 haber içeriğine yönelik yaptırım uygulandı. Bu içeriklerden 84'ü hakkında erişim engelleme, 3'ü hakkında içerikten silme kararı verildi. 42'si hakkında hem erişim engelleme hem silme kararı verildi. 4 içerik hakkında ise erişim engelleme ve içerikten silme yaptırımlarının yanında arama motorlarından ilişkilendirilmemeye yönelik karar da verildi.