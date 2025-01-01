Esenyurt’ta Maganda Dehşeti! 16 Yaşındaki Çocuk Ölümden Döndü

İddiaya göre, Esenyurt Çınar Mahallesi’nde saat 23.55 sıralarında yeni yıl kutlaması sırasında kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, havaya ateş açtı. Açılan ateş sonucu 6 katlı bir binanın çatı katındaki dairenin camı kırıldı. İçeri giren iki mermi, odanın duvarına isabet etti.

Mermilerin isabet ettiği evde bulunan aile, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, detaylı inceleme başlattı. Kurşunların isabet ettiği odada uyuyan 16 yaşındaki çocuk ölümden döndü.

“İKİ KURŞUN DUVARA SAPLANMIŞTI”

Evin sahibi Deniz Kara, yaşanan korku dolu anları şöyle anlattı: Silah sesleri duyduk, çocuklara balkona çıkmamalarını söyledim. O sırada cam kırılma sesi geldi. 16 yaşındaki oğlum o odada yatıyordu, korkuyla salona kaçtı. İki kurşun duvara saplanmıştı. Allah’a şükür oğlum ayakta değildi. Ayakta olsaydı belki bugün hayatta olmayacaktı. Magandalara ne diyebilirim ki? Cehalet başa bela.

Kaynak: İHA