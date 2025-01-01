Kars'ta Feci Kaza! İki Minibüs Çarpıştı: 1'i Ağır, 27 Yaralı

Kars'ta iki minibüs çarpıştı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İki minibüsün çarpışması sonucu 1'i ağır, 27 kişi yaralandı. Kars Valiliği de feci kazayla ilgili açıklama yaptı.

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Kars'ta Feci Kaza! İki Minibüs Çarpıştı: 1'i Ağır, 27 Yaralı

Sarıkamış-Kağızman yol ayrımı kavşağında meydana geldi. Kağızman kavşağında iki minibüs çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüslerden biri takla atarak yoldaki direğe çarptı. Kazada 13 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar ekipler ve çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldı.
Olay yerine gelen ekipler, takla atan araçta yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulansla hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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Kaynak: AA

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