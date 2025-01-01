Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Açıkladı: Erkekler 2024'te En Az 420 Kadını Katletti

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 2024 yılına ilişkin kadın cinayetleri verilerini açıkladı.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun kadın cinayetleri raporuna göre 1 Ocak - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında 420 kadın erkekler tarafından katledildi, 344 kadının ölümü ise şüpheli olarak kaydedildi.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun açıkladığı rapor şöyle:

Yıl boyunca kadınların ölüm şekilleri:

228’i ateşli silahlarla,

88’i kesici aletlerle,

61’i boğularak,

17’si yüksekten düşme,

27’si diğer şekillerde katledildi.

Katledilen kadınlardan 201’i evli, 137’si bekar, 15’i dini nikahlı, 68’inin medeni durumu ise bilinmiyor.

Yıllık verilerde yaş dağılımı:

En küçük yaş: 2,

En büyük yaş: 88,

Ortalama yaş: 35.

Kadınları katledenlerin ilişkilerine göre dağılımı:

159’u aile içinden,

101’i boşanma veya ayrılma aşamasındaki kişiler,

42’si birlikte ilişki yaşadığı kişiler,

8’i tanımadığı erkekler,

5’i kimliği bilinmeyen kişiler,

30’u diğer kişiler,

77’si şüpheli ölüm kapsamında.

Cinayetlerin gerçekleştiği yerler:

239’u kadınların kendi evlerinde veya yaşadığı alanlarda,

45’i kırsal ve sulak alanlarda,

38’i işyerlerinde,

86’sı kamusal alanlarda,

13’ü bilinmeyen veya diğer mekanlarda.

Şehir bazlı dağılım:

Toplamda 66 farklı şehirde kadın cinayetleri gerçekleşmiştir.

İstanbul: 65 vaka.

İzmir: 26 vaka.

Ankara: 25 vaka.

Antalya: 20 vaka.

Mersin: 18 vaka.

Adana ve Antep: 17 vaka

Kocaeli, Sakarya ve Samsun: 10 vaka