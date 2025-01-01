Kocaeli'de Yürekler Ağza Geldi! Doğal Gaz Borusu Delik Deşik Oldu, Sızan Gaz Panik Yarattı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yürütülen altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu delindi. Gaz hattında oluşan delik sonrasında yayılan gaz sızıntısı, kısa süre içinde kontrol altına alındı.

Kocaeli'de Yürekler Ağza Geldi! Doğal Gaz Borusu Delik Deşik Oldu, Sızan Gaz Panik Yarattı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde İstasyon Mahallesi 1445/4 Sokak’ta, iş makinesiyle yapılan kazı çalışmaları sırasında doğal gaz hattında delik oluştu.

Kocaeli'de Yürekler Ağza Geldi! Doğal Gaz Borusu Delik Deşik Oldu, Sızan Gaz Panik Yarattı - Resim : 1

Durumun fark edilmesi üzerine itfaiye, polis, sağlık ve gaz dağıtım şirketi ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınarak bölgedeki gaz akışı kesildi. Ekipler, gaz sızıntısını kontrol altına alarak gerekli onarım çalışmalarına başladı. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Kocaeli'de Yürekler Ağza Geldi! Doğal Gaz Borusu Delik Deşik Oldu, Sızan Gaz Panik Yarattı - Resim : 2

Kaynak: İHA

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