Mardin'de İş Cinayeti: 6. Kattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
Mardin’in Artuklu ilçesinde inşaatta çalışan işçi, 6’ncı kattan düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, işçinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Mardin'in Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bir binanın inşaatında çalışan Bilal Gümüş (44) dengesini kaybederek 6'ncı kattan zemine düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Gümüş'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA
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