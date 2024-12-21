Mersin'de 'Yetkisiz Doktor' Skandalı! 2 Şüpheli Gözaltında

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Türkiye'den alınmış mesleki yeterlilik belgesi olmayan yabancı uyruklu bir doktorun, yetki belgesi olmamasına rağmen hastaları muayene ettiği, eşinin ise cinsel içerikli ilaç imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Şüpheli şahısları yakalamak ve sahte ilaçları ele geçirmek amacıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli de yakalanıp gözaltına aldı.

Yapılan aramada, bir doktor önlüğü, bir ultrason cihazı, bir steteskop, 2 tansiyon cihazı, 75 enjektör, 1 akupunktur ölçüm cihazı, 237 adet akupunktur iğnesi, 320 adet cinsel ilaç ile üretimde kullanılan birçok malzeme ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.





Kaynak: İHA