Çeşme'de Bir Motel Cayır Cayır Yandı

İzmir Çeşme'de bir otelin çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Çeşme'de Bir Motel Cayır Cayır Yandı

Yangın sabah saatlerinde İsmet İnönü Mahallesi 2051 sokakta bulunan Pamukkale Motel'in çatısında meydana geldi. Alev ve dumanları gören vatandaşların ihbarı sonucu bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, yangının ardından motelde kalanlar tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınırken vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken motelde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Garajda Çıkan Yangın Eve SıçradıGarajda Çıkan Yangın Eve SıçradıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Yangın İzmir
Otoyol Tabelalarındaki Kodların Anlamını Hiç Merak Ettiniz mi? İşte Renkler ve Sayıların Anlamı Otoyol Tabelalarındaki Kodların Anlamını Hiç Merak Ettiniz mi? İşte Renkler ve Sayıların Anlamı
Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı
Beyoğlu'nda 'Korsan Otoparkçılık' Operasyonu: 2 Gözaltı Beyoğlu'nda 'Korsan Otoparkçılık' Operasyonu: 2 Gözaltı
Salatalığı Meğer Yıllardır Yanlış Uyguluyormuşuz! Bu Şekilde Yüzünüze Sürdüğünüzde Faydalarına İnanamayacaksınız Salatalığı Meğer Yıllardır Yanlış Uyguluyormuşuz