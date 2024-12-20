Garajda Çıkan Yangın Eve Sıçradı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir evin garajında başlayan yangın, eve de sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

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Garajda Çıkan Yangın Eve Sıçradı

Olay, akşam üstü saatlerinde Kazımdirik-Turan Mahallesi 21. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; bir evin garajında başlayan yangın, evin içerisine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Garajda Çıkan Yangın Eve Sıçradı - Resim : 1

EKİPLER HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İtfaiye ekipleri, alevlere hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışması yapıldı.

Garajda Çıkan Yangın Eve Sıçradı - Resim : 2

Emniyet ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri aldı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı yangında maddi hasar oluştu. Yangının kesin çıkış nedeni ise araştırılıyor.

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Kaynak: İHA

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