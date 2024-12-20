İzmir Atatürk Stadyumu'nda Yangın

İzmir Atatürk Stadyumu kompleksinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Stadyumun altında bulunan karate salonunda çıkan yangında maddi hasar oluştu.

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İzmir Atatürk Stadyumu'nun altında yer alan karate salonunda, saat 13.30 sularında yangın çıktı.

İzmir Atatürk Stadyumu'nda Yangın - Resim : 1

YANGINA İTFAİYE MÜDAHALE EDİLDİ

Stadyum çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler, 30 dakikalık bir müdahaleyle söndürüldü.

İzmir Atatürk Stadyumu'nda Yangın - Resim : 2

Salonda hasar oluşurken, yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Vinç Alev Alev YandıVinç Alev Alev YandıGüncel
Seyir Halindeki Araç Alev AldıSeyir Halindeki Araç Alev AldıGüncel

Kaynak: DHA

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