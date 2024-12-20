İzmir Atatürk Stadyumu'nda Yangın
İzmir Atatürk Stadyumu kompleksinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Stadyumun altında bulunan karate salonunda çıkan yangında maddi hasar oluştu.
İzmir Atatürk Stadyumu'nun altında yer alan karate salonunda, saat 13.30 sularında yangın çıktı.
YANGINA İTFAİYE MÜDAHALE EDİLDİ
Stadyum çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler, 30 dakikalık bir müdahaleyle söndürüldü.
Salonda hasar oluşurken, yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.
Kaynak: DHA
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