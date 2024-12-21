Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mahmudiye Mahallesi İbrahim Çembel Sokak üzerinde Sedat G. (29) yönetimindeki 16 ABP 180 plakalı otomobil dönüş yapmak istediği sırada karşı istikametten gelen İlker A. (24) yönetimindeki 16 BIR 495 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı.

Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı - Resim : 1

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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