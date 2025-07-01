Fluminense, Inter'i 2 Golle Devirdi, Adını Çeyrek Finale Yazdırdı
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Fluminense, Inter'i 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
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FIFA Dünya Kulüpler Kupası son 16 turu maçında Fluminense ile Inter karşı karşıya geldi. Bank of America Stadyumu'nda oynanan maçı Fluminense, 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Fluminense 3. dakikada German Cano'nun kafa golüyle öne geçerken, 90+3'de Hercules farkı 2'ye çıkardı. Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi. Bu sonuçla birlikte Fluminense, Inter'i turnuvadan saf dışı bırakarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Fluminense, çeyrek finalde Manchester City - Al Hilal maçının galibiyle karşılaşacak.
Kaynak: AA
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