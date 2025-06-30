Fenerbahçe'de Sıcak Saatler! Jhon Duran İçin İstanbul'a Geldi
Fenerbahçe’nin haftalardır peşinde olduğu dev transfer için artık sona yaklaşıldı. Yıldız ismin sarı lacivert renklerine bağlanması an meselesi. Temsilcisi İstanbul’a gelen genç oyuncu için telaffuz edilen rakam ise dudak uçuklatıyor.
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Fenerbahçe, bir süredir renklerine bağlamak istediği Suudi Arabistan Pro liginde forma terleten Jhon Duran transferinde sona yaklaştı.
Al-Nassr’ın gol makinesi Jhon Duran için yetki verdiği temsilcinin son detayları görüşmek üzere İstanbul’a geldiği belirtildi. Söz konusu temsilci, bugün kulübe giderek Fenerbahçe ile son detayları görüşecek.
Ocak ayında Aston Villa'dan Al Nassr'a 77 milyon euro bonservisle transfer olan Jhon Duran, Suudi Arabistan ekibinde çıktığı 18 maçta 12 kez gol sevinci yaşadı. Jhon Duran için Fenerbahçe’nin 15 milyon Euro maaş vereceği iddialar arasında yer alıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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