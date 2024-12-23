Mardin'de İş Cinayeti: Üzerine Duvar Çöken İşçi Hayatını Kaybetti

Mardin'de 20 yaşındaki bir işçinin üzerine duvar çöktü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç, hayatını kaybetti.

Mardin'de İş Cinayeti: Üzerine Duvar Çöken İşçi Hayatını Kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Yeni Mahalle'de, 20 yaşındaki Muhammed Doğruyol'un üzerine çalıştığı iş yerinde tadilat yaptığı sırada duvar çöktü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mardin'de İş Cinayeti: Üzerine Duvar Çöken İşçi Hayatını Kaybetti - Resim : 1

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kaynak: İHA

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