Milyonlarca Öğretmeni İlgilendiriyor... MEB Duyurdu: Başvuru Tarihleri Belli Oldu

Milyonlarca kadrolu öğretmeni ilgilendiren mazerete bağlı yer değiştirme başvuru tarihi belli oldu. Öğretmenlerin yer değişikliği başvuruları, 30 Aralık 2024-8 Ocak 2025 tarihleri arasında alınacak, atamalar ise 16 Ocak 2025'te yapılacak.

Milyonlarca Öğretmeni İlgilendiriyor... MEB Duyurdu: Başvuru Tarihleri Belli Oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunan öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru duyurusunu yayımladı.

Buna göre, başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak. Öğretmenler, ilk aşamada 30 Aralık 2024-8 Ocak 2025 tarihleri arasında belgeleriyle mazeretlerini bildirecek. Ön başvurusu onaylananlar, ikinci aşamada 10-14 Ocak 2025 arasında Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden kurum tercihinde bulunabilecek.

ATAMALAR 16 OCAK'TA

Başvurular değerlendirilirken görev süresi hesaplamada 28 Şubat 2025 tarihi esas alınacak. Atamalar, 16 Ocak 2025'te gerçekleştirilecek. Ataması yapılan öğretmenler, 17 Ocak 2025 itibarıyla ayrılma işlemlerine başlayabilecek.

Kaynak: AA

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