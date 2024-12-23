Meslekten İhraç Edilmişti; Eski Emniyet Müdürü FETÖ'den Tutuklandı
Sivas'ta Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan eski emniyet şube müdürü E.Ş.Z. yakalandı. E.Ş.Z. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sivas İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Fethullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ş.Z. (49) şehir merkezinde yakalandı.
TUTUKLANDI
Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sivas T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. E.Ş.Z.'nin Emniyet Genel Müdürlüğü'nce görevinden ihraç edilen eski bir şube müdürü olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
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