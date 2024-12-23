Meslekten İhraç Edilmişti; Eski Emniyet Müdürü FETÖ'den Tutuklandı

Sivas'ta Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan eski emniyet şube müdürü E.Ş.Z. yakalandı. E.Ş.Z. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Meslekten İhraç Edilmişti; Eski Emniyet Müdürü FETÖ'den Tutuklandı

Sivas İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Fethullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ş.Z. (49) şehir merkezinde yakalandı.

TUTUKLANDI

Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sivas T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. E.Ş.Z.'nin Emniyet Genel Müdürlüğü'nce görevinden ihraç edilen eski bir şube müdürü olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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