Habertürk ve Show TV’nin Yeni Sahibi Kemal Can'dan İlk Açıklama: İşlerin Başına Kim Geçecek?

Medya dünyasında bugün sürpriz bir gelişme yaşandı. Turgay Ciner, HaberTürk, Show TV ve Bloomberg HT'yi de bünyesinde bulunduran Ciner Yayın Holding’deki tüm hisselerin Can Holding’e devredilmesiyle medyadan çekildi. Can Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can'dan flaş gelişme sonrası ilk açıklama geldi.

'BİZİM HERHANGİ BİR DAHLİMİZ OLMAYACAK'

Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ ile amca çocukları olduğunu söyleyen Kemal Can, bu yatımı onun vasıtasıyla yaptıklarını aktardı.

Kemal Can, Patronlar Dünyası'ndan Necla Dalan'a yaptığı açıklamada, “Kenan Tekdağ abimizdir, ailemizin büyüğüdür. Ayrımız gayrımız yoktur. Abimiz zaten Ciner Grubu’ndaydı. Bundan sonra da işin başında o olacak. Bizim herhangi bir dahlimiz olmayacak” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi