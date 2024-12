Ciner'e Ait Olan Habertürk ve Show TV'yi Satın Alan Can Holding'in Sahibi Kemal Can Kimdir?

Can Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, iş dünyasındaki başarılarının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettiriyor. Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Can Holding’in bünyesine İstanbul Bilgi Üniversitesi’ni katmasıyla dikkat çeken Kemal Can, İnsanlık Dergisi tarafından düzenlenen 4. İnsanlık Ödülleri’nde “Yılın Eğitim Girişimcisi” ödülüne layık görüldü.