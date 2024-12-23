Ciner'e Ait Olan Habertürk ve Show TV'yi Satın Alan Can Holding'in Sahibi Kemal Can Kimdir?

SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARI

Kemal Can’ın liderliğindeki Can Holding, yalnızca ticari başarılarıyla değil, topluma dokunan projeleriyle de tanınıyor. Doğu Anadolu Bölgesi’nde ilk ve tek Çocuk Yoğun Bakım Servisi’ni barındıran bir hastane kurarak çocuk ve bebek ölümlerini azaltmayı hedefleyen Can Holding, bu kapsamda yüzlerce sosyal sorumluluk projesine destek veriyor.

CİNER YAYIN HOLDİNG'İN TAMAMINI SATIN ALDI

Can Holding Yönetim Kurulu olan Kemal Can, son olarak Turgay Ciner'e ait olan Ciner Yayın Holding'in tamamını satın aldı. Böylelikle Habertürk, Show TV, Bloomberg ve HT Spor markaları el değiştirmiş oldu.