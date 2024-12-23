Ciner'e Ait Olan Habertürk ve Show TV'yi Satın Alan Can Holding'in Sahibi Kemal Can Kimdir?
Habertürk ve Show TV'nin de olduğu Ciner Yayın Holding'in tamamını satın alan Can Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can merak konusu oldu. Peki İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin sahibi Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can kimdir? İşte ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
Can Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, iş dünyasındaki başarılarının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettiriyor. Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Can Holding’in bünyesine İstanbul Bilgi Üniversitesi’ni katmasıyla dikkat çeken Kemal Can, İnsanlık Dergisi tarafından düzenlenen 4. İnsanlık Ödülleri’nde “Yılın Eğitim Girişimcisi” ödülüne layık görüldü.
KEMAL CAN KİMDİR?
1973 yılında Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde dünyaya gelen Kemal Can, genç yaşlardan itibaren aile işlerinde aktif rol aldı. Bugün Can Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı olan Kemal Can, enerji, petrol, elektrik, eğitim ve otelcilik gibi pek çok alanda yatırımlar yaparak grubunu büyüttü.
Son yıllarda İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin bünyelerine katılmasıyla gündeme gelen Can Holding, eğitim alanındaki girişimleriyle öne çıkarken, Kemal Can üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı olarak görev yapıyor.
SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARI
Kemal Can’ın liderliğindeki Can Holding, yalnızca ticari başarılarıyla değil, topluma dokunan projeleriyle de tanınıyor. Doğu Anadolu Bölgesi’nde ilk ve tek Çocuk Yoğun Bakım Servisi’ni barındıran bir hastane kurarak çocuk ve bebek ölümlerini azaltmayı hedefleyen Can Holding, bu kapsamda yüzlerce sosyal sorumluluk projesine destek veriyor.
CİNER YAYIN HOLDİNG'İN TAMAMINI SATIN ALDI
Can Holding Yönetim Kurulu olan Kemal Can, son olarak Turgay Ciner'e ait olan Ciner Yayın Holding'in tamamını satın aldı. Böylelikle Habertürk, Show TV, Bloomberg ve HT Spor markaları el değiştirmiş oldu.