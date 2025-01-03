Adıyaman'da İş Cinayeti: Elektrik Akımına Kapılan İşçi Öldü

Adıyaman'da bir inşaat işçi feci şekilde can verdi. Elektrik akımına kapılan işçi doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Adıyaman'da İş Cinayeti: Elektrik Akımına Kapılan İşçi Öldü

Olay, sabah saatlerinde, Kahta ilçesi Bozpınar köyünde meydana geldi. Köyde yapılan bir evin inşaatında çalışan Ekrem Kalan, elindeki direkle yüksek gerilim hattına temas edince akıma kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Kalan, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Kalan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ekrem Kalan'ın cenazesi, otopsi için morga konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

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