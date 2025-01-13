Kızı Son Gelişmeyi Açıkladı: Edip Akbayram Bir Kez Daha Ameliyat Olacak
Ünlü sanatçı Edip Akbayram'ın bugün bir kez daha bıçak altına yatacağı açıklandı. Ünlü sanatçı 10 Ocak'ta da 1 saatlik bir operasyon geçirmişti.
Kaynak: Hürriyet
İç kanama şüphesiyle yoğun bakıma alınan sanatçı Edip Akbayram hayranlarını üzdü. Akbayram ile ilgili yeni bir haber daha geldi.
Hürriyet’ten Deniz Boy’un haberine göre, 74 yaşındaki sanatçının kızı Türkü Akbayram, babasının bugün bir kez daha ameliyata alınacağını duyurdu.
Akbayram, iç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırılmış ve 10 Ocak’ta ameliyata alınmıştı. Akbayram, 1 saate yakın süren ameliyatın ardından yeniden yoğun bakıma alınmıştı.
Akbayram’ın tedavisine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediliyor.