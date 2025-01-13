Kızı Son Gelişmeyi Açıkladı: Edip Akbayram Bir Kez Daha Ameliyat Olacak

Ünlü sanatçı Edip Akbayram'ın bugün bir kez daha bıçak altına yatacağı açıklandı. Ünlü sanatçı 10 Ocak'ta da 1 saatlik bir operasyon geçirmişti.

Kaynak: Hürriyet

Edip Akbayram
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Kızı Son Gelişmeyi Açıkladı: Edip Akbayram Bir Kez Daha Ameliyat Olacak - Resim: 1

İç kanama şüphesiyle yoğun bakıma alınan sanatçı Edip Akbayram hayranlarını üzdü. Akbayram ile ilgili yeni bir haber daha geldi.

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Kızı Son Gelişmeyi Açıkladı: Edip Akbayram Bir Kez Daha Ameliyat Olacak - Resim: 2

Hürriyet’ten Deniz Boy’un haberine göre, 74 yaşındaki sanatçının kızı Türkü Akbayram, babasının bugün bir kez daha ameliyata alınacağını duyurdu.

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Kızı Son Gelişmeyi Açıkladı: Edip Akbayram Bir Kez Daha Ameliyat Olacak - Resim: 3

Akbayram, iç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırılmış ve 10 Ocak’ta ameliyata alınmıştı. Akbayram, 1 saate yakın süren ameliyatın ardından yeniden yoğun bakıma alınmıştı.

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Kızı Son Gelişmeyi Açıkladı: Edip Akbayram Bir Kez Daha Ameliyat Olacak - Resim: 4

Akbayram’ın tedavisine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediliyor.

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